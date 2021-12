Popularność social mediów Jak social media wpływają na zdrowie? Jakie są negatywne skutki używania mediów społecznościowych?

Popularność social mediów

Media społecznościowe stały się bardzo popularne w ostatnim czasie. Dzięki nim można zaczerpnąć wiedzy z kraju i ze świata, rozmawiać ze swoimi bliskimi oraz poznać całkiem nowe osoby. Social media pozwalają nam także na m.in. rozrywkę czy edukację.

Jednak należy pamiętać o tym, że nie wszystkie platformy wpływają pozytywnie. Jak social media wpływają na ludzką psychikę?

Jak social media wpływają na zdrowie?

Nie od dziś wiadomo, że istoty ludzkie są stworzeniami społecznymi. Relacje mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne i szczęście. Bycie związanym społecznie z innymi może złagodzić m.in. stres i niepokój, a także zapobiec samotności czy nawet przedłużyć życie. Z drugiej strony brak silnych więzi społecznych może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

W dzisiejszym świecie wielu z nas polega na platformach społecznościowych, aby poznawać nowych ludzi. Mimo, że social media mają wiele zalet, to należy pamiętać, że nigdy nie zastąpią rzeczywistych kontaktów międzyludzkich. Spędzanie zbyt dużej ilości czasu na kontaktach w mediach społecznościowych może sprawić, że poczujesz się bardziej samotny i odizolowany.

Negatywne skutki używania mediów społecznościowych

Media społecznościowe pojawiły się stosunkowo niedawno. Od tego czasu stały się bardzo popularne i jak wynika z badań, ponad połowa ludności posiada konto na platformach społecznościowych. Social media mają wiele pozytywnych aspektów, ale sprawiają też mnóstwo negatywnych skutków. Mogą prowadzić do depresji, samotności, samookaleczeń, a nawet myśli samobójczych.

Kompleksy

Social media często powodują, że ludzie zaczynają czuć się niepewnie ze sobą. Widząc idealne zdjęcia, zaczynamy kwestionować swój wygląd. Często zapominamy o tym, że zdjęcia, które widzimy w Internecie są przerobione i w rzeczywistości osoba na zdjęciu wygląda całkiem inaczej.

fot. www.unsplash.com

Zdjęcia, które widzimy w mediach społecznościowych sprawiają, że zaczynamy czuć się źle w swoim życiu. Nie podoba nam się to, co robimy i czujemy smutek spowodowany przez codzienność innych osób. Widząc ładne obrazki z życia innych osób, zaczynamy kwestionować nasze własne życie. Należy jednak pamiętać o tym, że ludzie w Internecie zwykle dzielą się tylko najważniejszymi momentami, które są pozytywne. Nie pokazują złych i słabych chwil. Porównywanie się z innymi może prowadzić do niebezpiecznych zachowań. Dlatego należy pamiętać o tym, że ludzie w Internecie często nie przedstawiają swojego życia, takim jakie naprawdę jest.

Izolacja, depresja i niepokój

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Pensylwanii wykazało, że częste korzystanie z social mediów „zmniejsza” poczucie samotności. Badanie wykazało także, że ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych może sprawić, że poczujesz się mniej samotny i poprawić ogólne samopoczucie.

Jednak ludzie potrzebują kontaktu twarzą w twarz, aby zachować balans w swoim życiu. Nic nie zmniejsza stresu i nie poprawia nastroju szybciej i skuteczniej niż bezpośredni kontakt z kimś, komu na tobie zależy. Jeśli ludzie wolą interakcje w mediach społecznościowych od relacji osobistych, to może to prowadzić do rozwoju lub zaostrzenia zaburzeń nastroju, takich jak lęk i depresja.

Cyberprzemoc

Około 10 procent nastolatków deklaruje, że są prześladowani w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników zaś pada ofiarą obraźliwych komentarzy. Platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, są często miejscami rozpowszechniania krzywdzących plotek i kłamstw, które mogą pozostawić trwałe emocjonalne blizny.

Ludzie w social mediach czują się anonimowi i bezkarni, jednak tożsamość można bardzo łatwo ustalić. Dlatego należy pamiętać o tym, co i do kogo pisze się w Internecie. Niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi i mogą odebrać te słowa w bardzo osobisty sposób.

Pozorne bezpieczeństwo

Wielu z nas używa mediów społecznościowych jako „koca bezpieczeństwa”. Ilekroć znajdujemy się w sytuacji społecznej i czujemy się niezręcznie lub niespokojnie, logujemy się do mediów społecznościowych. Oczywiście interakcja z social mediami tylko na chwile może pomóc złagodzić niepokój.

fot. www.unsplash.com

Uciekanie od problemów

Intensywne korzystanie z mediów społecznościowych może maskować takie problemy, jak stres lub nuda. Często ludzie używają social mediów, aby odwrócić uwagę od nieprzyjemnych uczuć i rzeczy, które dzieją się w ich życiu. Należy zatem pamiętać, że takie stany jak smutek czy nuda, są całkiem normalne i tylko chwilowe. Jeśli pozwolimy im na pojawianie się w naszym życiu, będzie nam łatwiej się z nimi oswoić. Być może znajdziemy lepsze rozwiązania naszych problemów niż uciekanie w aplikacje społecznościowe.

źródło: www.helpguide.org / www.childmind.org / www.medicalnewstoday.com / www.mcleanhospital.org