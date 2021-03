TVP Kobieta wystartował w Międzynarodowy Dzień Kobiet

TVP Kobieta, nowy kanał Telewizji Polskiej, ruszył 8 marca o 05:30. To kanał tematyczny o charakterze lifestylowo-poradnikowo–rozrywkowym. To jedyny kanał lifestylowy dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej.

Jak zapowiada TVP, nowy kanał skierowany jest do kobiet. W ramówce pojawią się m.in. nowe produkcje własne, formaty zagraniczne, a także popularne filmy i seriale. TVP Kobieta ma skupiać się wokół potrzeb i zainteresowań kobiet. Oferta programowa ma inspirować, edukować i rozwijać, dając jednocześnie szansę na relaks i odpoczynek. Jak zapewnia Telewizja Polska tematyka kanału będzie różnorodna. Ma trafiać w gusta wszystkich kobiet. Zarówno tych skupionych na rodzinie, jak i tych aktywnych zawodowo.

– TVP Kobieta to wyjątkowy kanał wyspecjalizowany: mądry, misyjny, pełen pasji i inspiracji. Stworzony z myślą o potrzebach kobiet. Stacja będzie wyróżniać się dobrą, nowoczesną i zróżnicowaną ofertą programową, więc każda kobieta znajdzie tu coś dla siebie – powiedziała Iwona Bocian-Zaciewska, dyrektor TVP Kobieta.

– Chciałabym, żeby kobiety w Polsce za pół roku, rok, mogły powiedzieć o TVP Kobieta: to jest moje miejsce, to bliska mi stacja, tu odpoczywam, tu się relaksuję, tu też uczę się i znajduję inspirację do nowych aktywności. Jestem przekonana, że będziemy numerem 1 wśród stacji lifestylowych w Polsce – dodała Iwona Bocian-Zaciewska.