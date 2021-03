Polsatnews.pl i Wydarzenia Interii łączą redakcje. W ramach procesu integracji Interii z Grupą Polsat powstanie wspólny newsroom. Nie będzie zatem oddzielnego newsroomu w Krakowie.

Polsatnews.pl i Wydarzenia Interii łączą siły. Decyzja ta ma na celu wzmocnić pozycje obu redakcji jako ważnych i obiektywnych źródeł informacji w polskim internecie.

– Naszym celem jest zajęcie pozycji lidera, jeśli chodzi o informacje w polskim internecie. Połączone redakcje Polsatnews.pl i Wydarzeń Interii stworzą najlepszy zespół dziennikarzy wśród portali informacyjnych w Polsce – powiedział Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu.

Bardzo duży wzrost cytowalności w ostatnich miesiącach pokazał, jaki potencjał mają Wydarzenia Interii. Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości, które daje Interii obecność w grupie Polsat i bliska współpraca obydwu redakcji – dodał Piotr Witwicki.

Telewizja Polsat w połowie lipca 2020 roku przejęła Grupę Interia od Bauer Media za 422 mln złotych.

Według badania Mediapanel w lutym 2021 roku strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia przyciągnęły 19,93 mln realnych użytkowników. Generując 1,51 mld odsłon, a sam portal Interia przyciągnął 13,97 mln użytkowników i 834 mln odsłon.

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc ok. 20 mln osób korzysta z dostępu do informacji z Polski i ze świata.