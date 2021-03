Andrzej Stankiewicz poprowadzi „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”

Andrzej Stankiewicz poprowadzi program publicystyczny „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. Program wraca na antenę po prawie pięciu latach.

Na antenie będą poruszane m.in. tematy mijającego tygodnia, opinie, komentarze, dyskusje czy różne punkty widzenia. Andrzej Stankiewicz i jego goście będą komentować wydarzenia społeczno-polityczne ostatniego tygodnia.

– To dla mnie to ogromny zaszczyt poprowadzić program, tradycją sięgający czasów założyciela Radia Zet, Andrzeja Woyciechowskiego. Razem ze znakomitymi zespołami Radia ZET i Onetu, postaramy się uczynić niedzielne poranki polityczne znów wielkimi – powiedział Andrzej Stankiewicz.

„7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” wystartuje w niedzielę 14 marca o godzinie 9:00. Program potrwa godzinę, bez przerw reklamowych. Audycja powstaje we współpracy z Onetem. Audycję będzie można zobaczyć na żywo na RadioZET.pl, a także głównej stronie portalu Onet.pl oraz na profilach Radia ZET i Onetu na Facebooku.

Stankiewicz zapowiedział, że w programie pojawią się przede wszystkim politycy, ale także eksperci.

– Będę unikał zapraszania pieniaczy politycznych, którzy działają tylko tak, by podkręcać konflikt. Będę zapraszał osoby, które mają coś do powiedzenia i starał się przez tę godzinę skłonić ich do realnej rozmowy – powiedział Andrzej Stankiewicz.