Polsat i Plus zmieniają logo

Grupa Cyfrowy Polsat postanowiła zmienić logotypy telewizji Polsat i sieci komórkowej Plus. Znika charakterystyczne słońce w logo Polsatu. Nowy branding zaprojektowano tak, aby czytelnie opisywał usługi i produkty pochodzące z Grupy Polsat Plus. Nowe logotypy strategicznych i kluczowych marek Plus i Polsat w sposób spójny identyfikują je z Grupą.

Jak zapowiada firma, zielony kolor Plusa reprezentuje innowację rozwój oraz troskę o środowisko, a także lepsze życie. Żółty kolor Polsatu to energia, radość i optymizm płynące ze słońca – nierozerwalnie związanego z Polsatem. Dzięki temu marki będą w sposób prosty i wyrazisty kojarzyć się z Grupą, jednocześnie zachowując swój indywidulany charakter i przekaz.

– Zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości, przejrzystości i wykorzystują specjalnie zaprojektowaną dla Grupy, indywidualną typografię, charakterystyczny element graficzny oraz kolory – zapowiada Grupa Cyfrowy Polsat.

Polsat i Plus z nowym logotypem

Zygmunt Solorz zapowiedział, że firma w komunikacji korporacyjnej będzie używać nowej nazwy Grupy – Grupa Polsat Plus.

– Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez naszych widzów i klientów. Z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z tą samą Grupą, a z drugiej – by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to telekomunikacja, a Polsat to kontent – powiedział Zygmunt Solorz.

Jak zapowiada firma, zaprezentowane logotypy rozpoczynają ewolucyjne zmiany w portfolio marek Grupy oraz strategii ich komunikacji. Zmiana ta ma charakter stopniowy i rozłożono ją w czasie na kilka etapów.

– Nowe, spójne logotypy Plusa i Polsatu to sposób na lepsze komunikowanie naszych usług i ich łatwiejsze kojarzenie z nami przez klientów. Chcemy wyeksponować wartości naszych marek w sposób przejrzysty, prosty i wyrazisty – powiedział Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.

źródło: www.grupapolsat.pl