Jesienna ramówka TVN Grupy Discovery i Playera

TVN Grupa Discovery zaprezentowała w czwartek 26 sierpnia nową ofertę programową. Jesienna ramówka to nie tylko nowości w kanałach telewizyjnych, ale również najnowsze produkcje dostępne w serwisie Player. Nie zabraknie znanych i lubianych produkcji. Jesienna ramówka stacji TVN ruszy 1 września. Na gali zaprezentowano także spot wizerunkowy, który promuje ramówkę.

Jesienna ramówka w TVN

TVN oferuje kilka nowości, są to m.in. serial „Receptura”, „Nieobecni”, „Szadź”, a także program „Tajemnice miłości”.

Serial „Receptura” to sześcioodcinkowy serial, który rozgrywa się równocześnie w okresie międzywojennym oraz w czasach dzisiejszych. Serial powstaje we współpracy z firmą E. Wedel.

Widzowie będą śledzić w niej równolegle losy dwóch bohaterek – jednej mieszkającej we współczesnej stolicy i drugiej żyjącej w międzywojennej Warszawie. Obie podążą za tajemnicą inspirowaną przepisem na słodycz, który chcą zdobyć wszyscy. Akcja produkcji będzie prowadzona równolegle w dwóch płaszczyznach czasowych – w 1936 roku i 2021 roku. Nowy serial będzie można oglądać od niedzieli 5 września o 21:30.

„Tajemnice miłości” to nowa produkcja stacji TVN, która zadebiutuje w środę 1 września o godzinie 17:00. Każdy odcinek przedstawia miłosną historię, która opowiedziana jest z perspektywy głównego bohatera. Jest on jednocześnie narratorem odcinka i to on wprowadza widzów w swój świat.

Od 18 października TVN będzie pokazywać serial „Nieobecni”. Serial opowiada historię tancerki, która odkrywa, że jej rodzina zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Kolejna produkcja to serial „Szadź 2”, który zadebiutuje 17 października o godzinie 21:30.

TVN pokaże także nową edycję „Lego Masters”. Program będzie emitowany w piątki od 5 listopada o godzinie 20:00. Nowym jurorem został Kamil Bednarek.

Nie zabraknie także starych i lubianych produkcji. Są to m.in. „Ukryta prawda”, „Fakty”, „Na Wspólnej”, a także „Milionerzy”. Codziennie rano widzowie zobaczą program śniadaniowy „Dzień Dobry TVN”. Każdego wieczora stacja pokaże cotygodniowy serial lub program. Tej jesieni będą to „Chyłka-Inwigilacja”, „Kuchenne rewolucje”, „Top Model”, „Kobieta na krańcu świata”, „Totalne remonty Szelągowskiej” czy program „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Wcześniej weselne show było emitowane w TVN 7.

TVN pokaże także program Kuby Wojewódzkiego i „Superwizjera”. W sobotę 4 września powróci „Mam talent” z nowym prowadzącym. Obok Marcina Prokopa stanie Michał Kempa. Nowym jurorem został Jan Kliment. W niedzielę widzowie będą mogli obejrzeć kolejną edycję programu „Masterchef”.

Co nowego w TVN7 i TVN Style?

Jesienią w TVN 7 zadebiutuje nowy serial „Papiery na szczęście”. Serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30. Pierwszy odcinek ukaże się 6 września. Serial zastąpi „Zakochanych po uszy”.

3 września o godzinie 19:30 zadebiutuje także program „MAMY TO!”. To serial komediowy, który opowiada historię dwóch par. Ada i Szymon to pierwsza para, która niedawno powitała na świecie pierwsze dziecko. Drugimi rodzicami są Ewa i Szymon, którym niedawno urodziła się druga córka. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie jakim jest posiadanie potomstwa.

Do TVN 7 po wakacjach wraca także znany i lubiany serial „BrzydUla”. Stacja pokaże również kolejną edycję „Hotel Paradise”. Nie zabraknie także nowych odcinków „19+”.

Na antenę TVN Style powraca program „Miasto Kobiet”. Do ciekawych dyskusji zaprosi Marzena Rogalska, Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz.

Nowości w serwisie Player.pl

Platforma Player oferuje takie nowości jak serial „Skazana” z Agatą Kuleszą w roli głównej. Serial będzie można oglądać od 31 sierpnia.

Kolejnym serialem Playera będzie „Pajęczyna” z Joanną Kulig i Andrzejem Grabowskim. Akcja serialu toczy się w czasach PRL.

Na platformie pojawi się również drugi sezon internetowego serialu „Kontrola”. Co więcej, serwis proponuje takie produkcje jak „Behawiorysta”, „Finding Prince Charming” oraz film „Czarna Owca”.