TVP pokaże Euro 2024, 2028 i Mistrzostwa Świata 2026

TVP nabyła prawa do transmitowania meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 2022-2028. Telewizja Polska pokaże eliminacje i turnieje finałowe Euro w 2024 i 2028 roku, a także trzy edycje Ligi Narodów.

Telewizja Polska przez siedem lat pokaże 234 mecze europejskich reprezentacji, w tym 60 spotkań Polaków. W każdym z cykli kwalifikacyjnych (Euro 2024 i 2028 oraz Mistrzostwa Świata 2026) TVP pokaże po 28 spotkań, w tym 14 meczów Polaków (10 meczów o punkty i cztery towarzyskie). A także 14 najciekawszych spotkań europejskich reprezentacji (12 o punkty i 2 towarzyskie).

Telewizja Polska nabyła również prawa do transmisji trzech edycjach Ligi Narodów UEFA w latach 2022, 2024 i 2026. TVP pokaże zatem 16 meczów w każdej edycji. 4 spotkania finałowe, a w eliminacjach – 6 spotkań reprezentacji Polski i 6 meczów pozostałych reprezentacji.

– To najważniejszy i największy w historii przetarg na bardzo konkurencyjnym rynku praw sportowych. Kibicom obiecuję, że będziemy jeszcze lepsi niż podczas mundialu w Rosji. Do znakomitego zespołu dołączył przecież Mateusz Borek, a nie jest to koniec transferów. Wszystkie mecze będą dostępne w najlepszej możliwej jakości, bez żadnych dodatkowych opłat również w internecie, aplikacji mobilnej i telewizji hybrydowej – powiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.