Igor Sokołowski dziennikarzem Polsat News

Igor Sokołowski w czerwcu przejdzie do stacji Polsat News. Poprowadzi pasmo informacyjne „W rytmie dnia”. Dziennikarz w lutym tego roku odszedł z TVN 24.

– Więcej tematów spoza stolicy i sposób opowiadania rzeczywistości, który odpowiada mi najbardziej. Otwartość i wysłuchanie wszystkich stron dyskusji. Zawodowo jest mi to bardzo bliskie, bo nigdy nie miałem ambicji, aby w programie przedstawiać swoje prywatne wizje lub kogoś do czegoś przekonywać. Wolę informować i starać się zrozumieć, i objaśniać otaczającą nas rzeczywistość. Kiedyś powiedziałem, że jedyna walka, którą zawodowo prowadzę, to ta o zaufanie widzów. Wciąż to podtrzymuję i cieszę się, że teraz będę mógł to robić w Polsacie – dodał dziennikarz.