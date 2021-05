Lewandowscy założyli wspólną markę

Lewandowscy założyli wspólną firmę. 24 maja do sprzedaży trafiły pierwsze produkty marki Levann. Oferta produktów z serii Levann Supplements będzie dostępna m.in.: w sieci Super-Pharm, w sklepie internetowym perfumerii douglas.pl. Produkty pojawią się również na stronie empik.com i na foodsbyann.com.

Lewandowscy pod szyldem spółki Levann łączą Foods by Ann, RL9 i RL9 Coffee. W ofercie firmy Levann znajdą się m.in. witaminy i suplementy diety takie jak: Omega-3 D3 + K2, Witamina D3 i K2. A także zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn oraz zestaw witamin i minerałów dla kobiet. Co więcej, w ofercie nowej marki pojawią się Witamina C Complex, Witamina B Complex i Ashwaganda. Lewandowscy oferują również suplementy wspierające koncentrację i energię.

– W produktach Levann sięgnęliśmy po surowce najwyższej jakości, standaryzowane na zawartość substancji czynnej – powiedział Łukasz Sieńczewski, dietetyk i ekspert marki Levann Supplements.

Levann Supplements to produkty, które poprawią koncentrację, zadbają o właściwą regenerację. A także pomogą osobom zmagającym się z brakiem sił fizycznych, brakiem energii czy z nawracającą sennością. Marka Levann w przyszłości będzie oferować także produkty dla dzieci.

– Levann jako właściciel marek RL9 oraz Foods by Ann wprowadzać będzie nowe produkty dla osób dbających o zbilansowane żywienie, w tym również produkty dla dzieci. Obecnie przygotowujemy nowe wdrożenia produktowe. Wkrótce naszą ofertę będzie można znaleźć w sklepach: Aldi, Auchan, Carrefour, Empik, Lidl, Polo Market, Rossman, Smyk, Super-Pharm, czy w Żabce – dodał Norbert Sobotka, Chief Commercial Director w Levann.

Nazwa Levann powstała od połączenia skrótów Lev i Ann. Głównym celem wspólnej firmy Roberta i Anny Lewandowskich jest tworzenie produktów najwyższej jakości i promowanie zdrowia. Ceny witamin i suplementów wahają się między 39,99 a 119 zł.