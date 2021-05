Michał Cholewiński przechodzi do Polsatu

Michał Cholewiński przechodzi z TVP Info do telewizji Polsat News. Jak zapowiada serwis Press, Cholewiński w kanale informacyjnym Polsatu poprowadzi „Nowy dzień”.

– Chcę wykorzystać luz, energię i swobodę połączoną z umiejętnościami dziennikarskimi Michała w porannym paśmie „Nowy Dzień z Polsat News”. To nasz sztandarowy poranny program Polsat News emitowany również na głównej antenie Polsatu – powiedziała Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Michał Cholewiński w TVP Info prowadził serwisy i pasma informacyjne. W listopadzie 2020 roku Cholewiński wraz z żoną zostali przeniesieni do rezerwowej grupy dziennikarzy. Miała ona zabezpieczać ciągłość nadawania TVP Info, gdyby koronawirus sparaliżował pracę całej redakcji. Później znalazł się na zwolnieniu lekarskim.

W październiku 2020 roku Cholewiński odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego przepisy aborcyjne. Po wygłoszeniu tego oświadczenia Michał Cholewiński zniknął z Telewizji Polskiej.

– Ja nie rozumiem i to jest moje oświadczenie. Nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – powiedział dziennikarz na antenie TVP Info..

Program „Nowy dzień z Polsat News” nadawany jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-9:00. W weekendy zaś w godz. 6:00-11:00. W czerwcu do grona prowadzących Polsat News dołączy także Igor Sokołowski, który będzie prowadził pasmo informacyjne „W rytmie dnia”.

Michał Cholewiński to polski dziennikarz i prezenter telewizyjny i radiowy. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 2006 roku przeszedł do TVN24 i był wówczas łódzkim reporterem tej stacji. Dziennikarz w 2008 roku zaczął prowadzić serwisy informacyjne. W 2014 roku przeszedł do TVP Info. Prowadził Serwis Info w paśmie popołudniowym. Od września 2016 roku był prowadzącym program Teleexpress w TVP1 oraz Teleexpress Extra w TVP Info. W 2017 roku współprowadził poranny program TVP1 – „Dzień dobry, Polsko!”.