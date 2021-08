Patryk Cebulski i Wiktoria Gąsiewska poprowadzą kulisy „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” w Polsat Cafe. Kulisy będzie można oglądać po godzinie 22:00.

Patryk Cebulski i Wiktoria Gąsiewska poznali się na planie serialu „Kowalscy kontra Kowalscy”. Niedawno poprowadzili kulisy Polsat SuperHit Festiwal 2021.

Wcześniej kulisy programu tanecznego prowadziły Agnieszka Hyży oraz Paulina Sykut-Jeżyna. Sykut-Jeżyna pozostaje prowadzącą „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” w Polsacie. Agnieszka Hyży zaś poinformowała, że jest w siódmym miesiącu ciąży.

Najnowszą edycję „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” będzie można oglądać 30 sierpnia o godz. 20.05 w telewizji Polsat. To już dwunasta edycja tanecznego show. Wcześniej program można było oglądać w piątki wieczorem.

W programie zatańczą: Izabela Małysz, Oliwia Bieniuk, Kinga Sawczuk, Magdalena „Kajra” Kajrowicz-Zapała, Sylwia Bomba, Denis Urubko, Radosław Liszewski, Piotr Mróz, Wojciech Węcławowicz i Łukasz „Juras” Jurkowski.

Jurorami w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” będą Andrzej Grabowski, Michał Malitowski, Iwona Pavlović i Andrzej Piaseczny. Program poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Izabela Janachowska.

„Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami„, to polski program rozrywkowy emitowany od 16 kwietnia 2005 do 27 listopada 2011 na antenie TVN. Program wrócił na antenę 7 marca 2014. Od tego czasu emitowany jest w Telewizji Polsat. Show oparte jest na brytyjskim formacie „Dancing with the Stars” na licencji BBC Worldwide.